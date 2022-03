Ukraine: Lebensmittelversorgung sicherstellen

Andrej Pastuschenko, Verwalter eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Südukraine, berichtet im folgenden Video über die Schwierigkeiten in der Lebensmittelversorgung im aktuellen Krieg. Der Milchviehbetrieb liegt in der besetzten Region am Schwarzen Meer. Nachdem die Molkerei und der Supermarkt geplündert bzw. zerstört wurden, versucht der Betrieb die Menschen in der Region zu versorgen. Dazu wird die Milch seiner 350 Kühe auf einfachste Weise auf dem Hof verarbeitet:

Die folgenden Bilder dokumentieren die im Video geschilderten Ereignisse:

Video und Fotos: Andrej Pastuschenko

Die Quelle wurde von uns geprüft.