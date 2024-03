VDAJ-Fragestunde mit CEM ÖZDEMIR am Donnerstag, den 18. April 2024 von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Die VDAJ-Fragestunde mit BM Cem Özdemir und den VDAJ-Vorsitzenden Michael Lohse und Katrin Fischer findet als Hybridveranstaltung statt am

Donnerstag, den 18. April 2024

von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr

beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Wilhelmstraße 54, 10117 Berlin.

Sie können sowohl in Präsenz im BMEL als auch online (webex) teilnehmen. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist zwingend erforderlich. Anmeldeschluss ist bereits am Donnerstag, den 04. April 2024. Sollten Sie sich später registrieren, können wir die Teilnahme nicht garantieren.

Bitte melden Sie sich über folgenden Link zu der Veranstaltung an:

https://www.eventbrite.de/e/vdaj-fragestunde-mit-bundeslandwirtschaftsminister-cem-ozdemir-tickets-871154525637?aff=oddtdtcreator