Europawahl 2024: Zahlreiche Informationsangebote und Servicetools

Die Europawahl 2024 findet vom 6. bis 9. Juni 2024 statt. Die deutschen Wahlberechtigten werden am 9. Juni zur Urne gebeten, diesen Termin hat die Bundesregierung festgelegt. Da die Wahl der deutschen Abgeordneten nach den Vorgaben des deutschen Europawahlgesetzes an einem Sonntag oder gesetzlichen Feiertag stattfinden muss, hat sich dieser Termin automatisch ergeben. Die Vorbereitungen zur Europawahl laufen bereits auf Hochtouren. Für die journalistische Recherche stehen eine Vielzahl von Service-Tools zur Verfügung, die in diesem Dokument mit den erforderlichen Links zusammengestellt sind.

Die Serviceangebote sind hier veröffentlicht.