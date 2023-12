VDAJ-Journalistenpreis 2024: Auf der Suche nach der besten „Grünen Reportage“

Der Verband Deutscher Agrarjournalisten e. V. (VDAJ) schreibt zum siebten Mal den Journalistenpreis „Grüne Reportage“ aus. Gesucht werden Beiträge mit Relevanz für die Landwirtschaft und ihrer vielfältigen Aufgaben. Ernährungssicherung, Lebensmittelsicherheit, Klimawandel, Biodiversität, aber auch die Bedeutung der Landwirtschaft insgesamt für die Gesellschaft und speziell für den ländlichen Raum, sind Schlüsselbegriffe. Die Agrarwelt bietet darüber hinaus eine Vielzahl von Spezial- und Nischenthemen. Das macht diesen Journalistenpreis so attraktiv, wie die von Jahr zu Jahr wachsende Teilnehmerzahl verdeutlicht.

Sponsor des VDAJ-Journalistenpreises ist auch in dieser Runde wieder die Dr. Bernard Krone-Stiftung, die mit ihrer Unterstützung den Qualitätsjournalismus rund um das Thema Landwirtschaft würdigen möchte.

In folgenden fünf Kategorien können journalistische Beiträge eingereicht werden:

• Kategorie 1 – Print/Internet – klassische Reportage (Einzelwerk, keine Serien).

• Kategorie 2 – Videoreportage / Cross Media / Bewegtbild (Einzelwerk, keine Serien).

• Kategorie 3 – Hörfunk / Podcast (Einzelwerk, keine Serien).

• Kategorie 4 – Nachwuchspreis Reportage (Altersbegrenzung 35 Jahre), medienunabhängig, (Einzelwerk, keine Serien).

• Kategorie 5 – Sonderpreis „Landwirtschaftlicher Fachbericht“.

In allen Kategorien wird die beste Arbeit jeweils mit einem Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro gewürdigt. Die Mitgliedschaft im VDAJ ist für die Autoren keine Teilnahmevoraussetzung. Die journalistische Arbeit muss in der Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 veröffentlicht worden sein. Die Preisvergabe findet im Rahmen des VDAJ-Bundeskongresses 2024 vom 6. bis 8. September 2024 in Aachen statt.

Einreichungen sind ab dem 1. Januar 2024 möglich. Eine Bewerbung ist ausschließlich über das Online-Verfahren möglich. Die Seite www.gruene-reportage.vdaj/ ist ab dem 1.Januar 2024 für Journalistinnen und Journalisten geöffnet. Die Anmeldefrist endet am 30. April

2024.

Ansprechpartnerin bei Rückfragen ist Friederike Krick, Mobil 01 70 / 3110609, E-Mail: gruene-reportage@vdaj.de

Weitere Informationen finden Sie im folgenden Flyer: Grüne Reportage 2024