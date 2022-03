Die aktuelle Ausgabe unseres Mitgliedermagazins VDAJintern ist erschienen. Lesen Sei einen Bericht über nachhaltige Ernährung, in diesen krisengeschüttelten Zeiten und in Anbetracht von Hamsterkäufen ein hochaktuelles Thema. Außerdem erhalten Sie Eindrücke einer Pressereise in die Türkei und zum Jubiläum 10 Jahre ENAJ:

VDAJintern_1-2022