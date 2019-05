Mit ENAJ nach Russland, Moldavien und in die Champagne

Das EU- Netzwerk bietet 2019 wieder Highlights für Agrarjournalisten an. Ein solches Programm kann nur ein Netzwerk von Gleichgesinnten bieten: Einblicke in die Vielfalt der Landwirtschaft in ganz unterschiedlichen Regionen Europas. 2018 bietet ENAJ erstmalig eine Pressereise nach Russland an – in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Saatguthersteller Barenbrug.

„Field Workshop“ in Moskau und Umgebung

Der erste Field Workshop von ENAJ und Barenbrug findet in Russland statt; Themen sind die Bodengesundheit in Europa und weltweit sowie die landwirtschaftliche Praxis in Russland. Welche Fakten und Mythen ranken sich um das Thema? Wie gehen landwirtschaftliche Betriebe damit um und welche Rolle spielen Grünland, Futterbau und Wiederkäuer?

Geplant ist ein Workshop mit Interviews von Fachleuten und Besuche von landwirtschaftlichen Betrieben. Neben ENAJ-Mitgliedern werden auch russische Agrarkommunikatoren eingeladen. Die Kosten für die Teilnahme an dem zweitägigen Programm inklusive Unterbringung und Verpflegung beträgt 200 Euro, die Anreise muss selbst organisiert und finanziert werden. Die Veranstalter empfehlen, sich rechtzeitig um ein Visum zu kümmern.

Anmeldung über die VDAJ-Geschäftsstelle

Die Anmeldungen zu ENAJ-Pressereisen erfolgt über die VDAJ-Geschäftsstelle. Eine Email mit Angaben zur eigenen Tätigkeit und zur geplanten Veröffentlichung (Thema des Berichts/ der Reportage etc.) und des Mediums ist ausreichend. Die VDAJ-Geschäftsstelle gibt die Liste der Anmeldungen nach Eingangsdatum an Adrian Krebs weiter, der für die Koordination verantwortlich ist. Wer nicht zum Zuge kommt, wird bei einer künftigen Pressereise bevorzugt berücksichtigt.

Journalistinnen und Journalisten gefragt

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich ENAJ-Pressereisen nur an Journalistinnen und Journalisten richten, die sich verpflichten, über das Ereignis zu berichten. Mit der Teilnahme verpflichten Sie sich, Belegexemplare – eine PDF reicht aus – an die Veranstalter zu schicken. Die Veranstalter sind Kolleginnen und Kollegen, die die Pressereisen ehrenamtlich organisieren; sie stehen ihren Sponsoren und Unterstützern vor Ort gegenüber im Wort, dass auch die Eingeladenen auch tatsächlich in ihren Medien berichten.

ENAJ-Jahresprogramm 2019

(der Vollständigkeit halber sind auch die Pressereisen aufgeführt, für das Anmeldeprocedere bereits abgeschlossen ist)

Rumänien: 3.-4. Juni

Thema: Informelles Agrarministertreffen

Kosten:

(2 Übernachtungen und Verpflegung inklusive)

Schottland: 10. bis 14. Juni

Thema: Highlands und Isle of Sky

Ein bunte Tour mit Schwerpunkte auf Schaf- und Rinderhaltung, Rotwild, und schottischer Kultur vom legendären Whiskey bis zum Harris Tweed.

Kosten: 150 Britische Pfund

Registrierung direkt bei den Veranstaltern unter editor@farmingscotland.com

Russland: 12. bis 15. August

Thema: Bodengesundheit

Kosten: 200 Euro

(3 Übernachtungen, Verpflegung und Programmkosten vor Ort inklusive)

Organisatorin: Josephine van Gelder jvangelder@barenbrug.nl

Auch wenn die Anmeldefrist abgelaufen ist, kann sich eine Bewerbung noch lohnen, weil eventuell Nachrücker zum Zuge kommen können

Rumänien: 1.-07. September

Thema: Situation und Zukunft von kleinen landwirtschaftlichen Betrieben in Moldavien.

Kosten: noch offen

Organisatorin: Nicoleta Dragomir presa.agricola@gmail.com

Finnland: 22.-24. September

Thema: Informelles Agrarministertreffen

Kosten: noch offen

Organisator: Tapani Koivunen tpkoivunen@gmail.com

Frankreich: 9.-12. Oktober

Thema: Weinbau und Agrarindustrie in der Champagne, Rinderhaltung.

Kosten: noch offen

Organisatorin: Nicole Ouvrard n.ouvrard@reussir.fr