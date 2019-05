Erleben Sie eine neue BraLa

Die 29. Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung im MAFZ–Erlebnispark in Paaren im Glien startet in diesem Jahr mit einem neuen Konzept und bereits deutlich früher, nämlich am 9. Mai 2019, so Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger.

Produzenten und Konsumenten sollen wieder stärker in den Dialog finden. Die besonders auch bei Familien beliebte Landwirtschaftsschau, mit einer Vielzahl von Tieren aber auch mit interessanter Technik wird diesmal mit einer SchülerBraLa, dem BraLaCampus und mit Expertenforen der Agrar- und Ernährungswissenschaft erweitert, dies also die gewünschte Neuausrichtung.

Der Marketingverband pro agro (VDAJ-Mitglied) ist mit 36 Ausstellern auf dem Regionalmarkt vertreten.

Eröffnet wird die BraLa durch Ministerpräsident Dietmar Woidke.

Die Landwirtschaftsausstellung erreichen sie über die A10, den westlichen Berliner Ring, Abfahrt Falkensee, Ausschilderung MAFZ folgen.

Geöffnet: Do-Sa 9.00 – 18.00 Uhr / So 9.00 – 17.00 Uhr

VDAJ- Mitglieder mit gültigem Presseausweis haben freien Eintritt

Text/Foto: Lutz G a g s c h, LG Berlin-Brandenburg