Fruchthof Hensen: Von April bis Dezember gibt es über zehn verschiedene Erdbeersorten

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf dem Fruchthof Hensen in Swisttal-Mömerzheim gibt es viel zu sehen. Betriebsleiter Ralf und Irmgard Hensen bauen gemeinsam mit 60 Festangestellten und bis zu 400 Saisonarbeitskräfte über zehn verschiedene Erdbeersorten von April bis Dezember an. Bei einer 1,5-stündigen Betriebsführung können Sie mehr darüber erfahren. Im Anschluss bietet Familie Hensen selbstgebackenen Erdbeerkuchen auf dem Hof an.

Der Hofbesuch findet statt am 23. Mai um 17.00 Uhr

Dr. Josef-Ströder-Straße 25

53913 Swisttal-Mömerzheim

Bitte melden Sie sich bis zum 15. Mai an bei Dr. Elisabeth Legge, Auf dem Kirchweg 1, 53125 Bonn, Fax: 02 28/5 20 06 60, E-Mail: elisabeth.legge@lz-rheinland.de