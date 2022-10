Last Call für ENAJ Pressereise Bio-Energie EIMA Bologna

Das Europäische Netzwerk für Agrarjournalisten ENAJ lädt ein:

Wann: 8.-11. November

Kosten: 100 Euro im DZ, 150 Euro im EZ

Leistungen: 3 Übernachtungen, Mahlzeiten und Exkursion

Hotel: wird noch mitgeteilt

Anmeldung: bis Freitag, 8. Oktober, bei Adrian Krebs a.krebs@bauernzeitung.ch

Programm:

November: Pressekonferenz EIMA, 17.30 Uhr, Italia Hall, Palazzo die Congressi, anschließend Pressedinner November: Besuch der EIMA, Meeting the Experts. Programm: https://www.eima.it/en/programma.php November: Exkursion zu zwei Bioenergie-Betrieben in der Emilia Romagna Region (Biogas, Verwertung von Holzabfällen) November: Besuch der EIMA

Informationen zur Exkursion:

Die Exkursion zu zwei Bioenergie-Betrieben in der Region Emilia-Romagna wird von der EIMA in Kooperation mit der Italian Biomass Association ITABIA organisiert. Bei den Betrieben handelt es sich um einen Biogas-Betrieb, in dem neben pflanzlichen auch tierische Reststoffe verwertet werden, sowie um ein Holz-Biomasse-Kraftwerk, das Reststoffe aus der Forstwirtschaft, u. A. auch Biomasse aus Flussbettbewirtschaftung, Kurzumtriebsforstwirtschaft etc. zur Strom- und Wärmegewinnung nutzt.

Informationen zur EIMA:

Die Internationale Ausstellung für Maschinen für Landwirtschaft und Gartenbau EIMA wird im zweijährigen Turnus vom Verband der italienischen Landmaschinenindustrie FederUnacoma in Kooperation mit der Messegesellschaft BolognaFiere ausgerichtet.

ENAJ-Pressereisen richten sich nur an Journalistinnen und Journalisten!