VDAJ Intern Ausgabe 3 2020

Auch in der neuen Ausgabe unseres Mitgliedermagazins dreht sich vieles, aber nicht alles, um Corona. Wie hat die Pandemie unser Kommunikationsverhalten verändert? Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus? Außerdem erhalten Sie Informationen zu unsere Mitgliederversammlung, die in diesem Jahr auch anders als geplant stattfinden muss. Einige Landesgruppen haben bereits wieder Präsenzveranstaltungen angeboten, die Berichte darüber lesen Sie auch wieder immer in der neuen VDAJintern: VDAJintern_03-2020