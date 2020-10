„Bäume der Einheit“ verbinden

Brandenburgs Ministerpräsident und gegenwärtiger Bundesratspräsident Dietmar Woidke lud in die Potsdamer Neustädter Havelbucht ein, um zur EinheitsEXPO 16 „Bäume der Einheit“ zu pflanzen. An dieser Aktion „Einheitsbuddeln“ nahmen Woidkes Amtskollegen Michael Müller (Berlin), Reiner Haseloff (Sachsen-Anhalt), und Bodo Ramelow (Thüringen) sowie Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre aus weiteren Bundesländern teil und gossen ihre jeweiligen Bäume, etwa drei Meter hohe Japanische Zierkirschen an. Die Pflanzaktion wurde durch die Fielmann AG und der Landeshauptstadt Potsdam unterstützt.

Somit wurde die in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr gegründete Aktion des „Einheitsbuddelns“ fortgesetzt und soll auch im nächsten Jahr weitergeführt werden, wie Ministerpräsident Reiner Haseloff versprach, sein Land ist dann Ausrichter des Tages der Deutschen Einheit.

Das Pflanzen von Zierkirschbäumen hat in diesem Wohngebiet am Havelufer eine besondere Tradition. Als Geschenk von Japan wurden hier anlässlich der Wiedervereinigung Anfang der 1990er zahlreiche Bäume gepflanzt die inzwischen eine stattliche Größe erreicht haben, sie sollen „Frieden und Ruhe in die Herzen der Menschen“ bringen.

Ministerpräsident Woidke: „Mit der heutigen Pflanzung spannt sich damit ein Bogen von der Wiedervereinigung zum 30.Jahrestag der Deutschen Einheit. Ich freue mich, dass die Bäume in einem belebten Wohnviertel stehen, so dass viele Menschen etwas davon haben. Denn Bäume bedeuten Leben, Lebensqualität und nicht zuletzt Erholung. Sie spenden neben guter Luft auch Freude, Kraft und Identität. Die Botschaft ist ganz einfach: Jeder kann etwas dafür tun, dass unsere Heimat lebenswert und liebenswert bleibt. Wir wollen erreichen, dass möglichst viele Menschen Bäume pflanzen, damit Kommunen grüner werden, neue kleine Wälder entstehen und der Waldumbau vorangebracht wird. Es ist sehr schön, dieses wertvolle Anliegen mit dem Tag der Deutschen Einheit zu verbinden.“

Text/©Fotos: Lutz Gagsch