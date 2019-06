Erdbeeren und Tagetes, sonst nichts mehr

Für’s Greening den Tagetes noch etwas beimischen? Nein, das kommt für den Erdebeerprofi Ralf Hensen nicht in Frage. Die Vorfruchtwirkung der Tagetes (weniger Schaderreger, mehr Ertrag) möchte er nicht durch Beimischungen schmälern. Diese konsequente Ausrichtung auf eine effiziente Produktion von Erdbeeren ist für die Mitglieder des VDAJ Bonn überall bemerkbar. Sie trafen am 22. Mai in der Nähe von Bonn auf einen Unternehmer, der sich durch und durch der Erdbeere verschrieben hat.

Er zeigte einen Hof mit langer Geschichte, die typisch ist für die Entwicklung der Landwirtschaft: Wachsen, Spezialisieren oder Weichen. Ralf Hensen hat sich für das Wachsen und Spezialisieren entschieden. Der gelernte Obstbaumeister setzt seit 2002 nur auf die Erdbeere und vermarktet sie zu über 90 Prozent an den Lebensmitteleinzelhandel. Nur drei Direktvermarktungsstände sind übrig geblieben, nachdem ein Check ergeben hat, dass diese drei Gewinn abwerfen. Jede Investition muss sich rechnen und wird nicht durch andere Betriebsbereiche querfinanziert, sagt Ralf Hensen.

Die VDAJ-Mitglieder bekamen Einblicke in eines der beiden Gewächshäuser und in die Verpackungs- und Lagerhalle. Für den Betrieb sind das die beiden markantesten Punkte. Die Erdbeerproduktion im Gewächshaus wird zunehmen, da die Witterungseinflüsse reduziert sind, die Produktion und damit die Qualität gleichmäßiger ist und die Erdeeren im Stehen gepflückt werden können. Der Freilandanbau wird zurückgehen, ist sich der Betriebsleiter sicher. In der Verpackungs- und Lagerhalle wird die Ernte auf drei Grad Celsius runtergekühlt und dann je nach Lieferung in die vom Handel gewünschte Verpackung gebracht.

Hier richtet sich Ralf Hensen mit Hilfe einer der modernsten Verpackungsmaschinen nach den Wünschen des Handels (und bevorratet auf seine Kosten entsprechende Mengen und Varianten von Verpackung). Auch beim Preis sei er oft gezwungen, sich nach den Vorstellungen des Handels zu richten, da der Wettbewerb mit ausländischen Unternehmen in den letzten Jahren deutlich stärker geworden sei. Die Beziehung zum Lebensmitteleinzelhandel ist ohnehin das dominante Thema, selbst beim Bier mit Kollegen wird nicht über die Produktionstechnik gesprochen, sondern über die Erfahrungen mit den einzelnen Handelsketten.

Zwei Stunden Einsichten in die moderne Erdbeerproduktion vergingen fast unbemerkt und der schwiegermutter-gemachte Erdbeerkuchen war ein hervorragender Abschluss eine lehrreichen Ausflugs.

Text/Foto: Stefan Stegemann