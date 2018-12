Internationale Grüne Woche Berlin 2019

Das neue Jahr bietet mit der Internationalen Grünen Woche Berlin 2019 (18. – 27. Januar), eine besonders interessante Veranstaltung für Agrarjournalisten, zu der wir Sie herzlich einladen möchten. Die Presseabteilung der Messe Berlin wird sich in Zusammenarbeit mit dem Vorstand und der Geschäftsführung des VDAJ bemühen, Ihre Arbeit zu erleichtern. Wie in den Vorjahren akkreditieren wir alle Mitglieder des VDAJ für die Grüne Woche.

Eine Vorregistrierung als Pressevertreter zur Grünen Woche 2019 ist ausschließlich online unter www.gruenewoche.de/Presse/Akkreditierung/ möglich. Nach erfolgreicher Anmeldung und Prüfung Ihrer Daten, erhalten Sie eine E-Mail mit Ihrem Grüne-Woche-Pressausweis, den Sie sich in Farbe oder schwarz/weiß selber auszudrucken können. Bitte haben Sie Verständnis, dass der Bearbeitungsvorgang einige Tage in Anspruch nehmen kann. Hüllen und Clips für den Presseausweis erhalten Sie vor Ort an den Akkreditierungsschaltern. Vorakkreditierte Journalisten können mit dem Grüne-Woche-Presseausweis alle Eingänge des Berliner Messegeländes benutzen. Ansonsten befinden sich während der Grünen Woche die Presse-Eingänge mit den Akkreditierungscountern im Eingang Halle 7 (16.-27.1.) und im Eingang Halle 20/21 (18.-27.1.). Die Pressemappe und weiteres Pressematerial erhalten Sie im Pressezentrum am Infocounter. Das Pressezentrum befindet sich in Halle 6.3 auf dem Messegelände und ist vom 16. bis 27. Januar 2019 täglich von 9 bis 18 Uhr für Sie geöffnet. Informationen und Fotomaterial zur Internationalen Grünen Woche Berlin 2019 finden Sie im Internet unter www.gruenewoche.de.

Für die Eröffnungsfeier am 17. Januar 2019, 18 Uhr, CityCube Berlin steht nur ein begrenztes Kartenkontingent zur Verfügung.

Karten können nur nach Verfügbarkeit an akkreditierte Journalisten vergeben werden. Dafür ist eine namentliche Vorabregistrierung zwingend erforderlich. Bitte schicken Sie eine E-Mail an dreimann@messe-berlin.de.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie hier zum Downlaod.