Stellenausschreibung DRV: Referent/in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Der Deutsche Raiffeisenverband e.V. vertritt als Spitzenverband in Berlin und Brüssel die Interessen genossenschaftlich orientierter Unternehmen der deutschen Agrar- und Ernäh-rungswirtschaft gegenüber Politik, Administration, Wirtschaftspartnern und Öffentlichkeit. Er ist Berater und Dienstleister seiner Mitglieder in allen agrar-, wirtschafts- und umweltpoliti-schen sowie rechtlichen und steuerrechtlichen Themen.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir zunächst befristet auf zwei Jahre eine(n) Referent/in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ihre Aufgaben:

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit, Themensetting für den Dialog mit den Medien in enger Abstimmung mit der Verbandsspitze sowie den Querschnitts- und Fachbereichen. Das umfasst insbesondere:

– Erstellen redaktioneller Beiträge und Presseinformationen, Redaktion sowie Gestaltung von Publikationen, Präsentationen und Veröffentlichungen in Print- und Onlinemedien

– Planung und Organisation von Verbandstagen, Kampagnen und Presseterminen

– Kontaktpflege zu Journalisten und Meinungsführern, Medienbeobachtung sowie Beant-wortung von Presseanfragen

– Verfassen von Reden für die Verbandsspitze

– Betreuung des Ausschusses Kommunikation und Mitarbeit in Gremien befreundeter Verbände

Ihr Profil:

– Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich Journalismus, Kommunikations- oder Politikwissenschaften und bringen mindestens 2 bis 4 Jahre Berufserfahrungen in einer Redaktion und/oder (Verbands-)Pressestelle in der Agrar- und Ernährungswirt-schaft mit. Oder Sie haben ein Studium der Agrarwissenschaften mit Schwerpunkt Kommunikation abgeschlossen und sind in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig.

– Sie verfügen über Schreibkompetenz, Organisationsgeschick und Teamgeist, gepaart mit einem Gespür für unkonventionelle Kommunikationsideen. Es fällt Ihnen leicht, kom-plexe Sachverhalte klar und zielgruppengerecht mündlich und schriftlich darzustellen.

– Sie beherrschen die üblichen Office-Produkte und kennen sich mit Layout- und Grafik-programmen aus. Gute Englisch-Kenntnisse setzen wir voraus.

Ihr Gewinn:

Als spartenübergreifender Spitzenverband ist der DRV im engen Austausch mit politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern. Sie arbeiten eigenständig in flachen Hierar-chien, tragen Verantwortung und gestalten die Erfolge des Verbandes aktiv mit. Sie sind Teil eines hoch motivierten, jungen Teams, das Ihnen fachliche Unterstützung und Input gibt.

Für weitere Informationen zur ausgeschriebenen Stelle stehen Frau Monika Windbergs,

Tel. +49 30 856214-430 und für personalrechtliche Fragen Frau RAin Birgit Buth,

Tel. +49 30 856214-465 zur Verfügung.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 25. September 2017 an bewerbung@drv.raiffeisen.de, http://www.raiffeisen.de/stellenausschreibungen/

Hier finden Sie die Stellenausschreibung als PDF