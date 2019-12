Traditioneller Jahresausklang der Landesgruppe Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt

Wie seit Jahren bewährt, traf sich unsere Landesgruppe kurz vor Nikolaus in Isernhagen zum Jahresrückblick mit anschließendem Gänseessen – auch bekannt als „Qualitätskontrolle Weihnachtsgans“. Die verschiedenen 2019er Veranstaltungen wurden nochmal mit Bildern und kleinen persönlichen Anekdoten in Erinnerung gerufen. Um schon mal einen Ausblick auf die geplanten Termine der Landesgruppe in 2020 zu geben, wurde der vorläufige Terminkalender vorgestellt.

Dieses Jahr bekamen wir von Christian Mühlhausen auch noch einen lebhaften Einblick in die Landwirtschaft im Mittleren Westen der USA. Beim anschließenden netten Beisammensein gab es bei guter Stimmung viele anregende Gespräche mit den Kollegen/innen.

Fotos: Angelika Sontheimer