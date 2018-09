Grüne Runde Bonn erkundet die Botanischen Gärten und den Poppelsdorfer Campus

Feuerbäume, Riesenseerosen und Süntelbuchen sind nur drei von vielen Sehenswürdigkeiten in den Botanischen Gärten der Universität Bonn: Etwa 11.000 Pflanzenarten wachsen und gedeihen hier auf 12 Hektar. Viele seltene und exotische Pflanzen sind darunter. 25 Kollegen und Kolleginnen des VDL-Landesverbandes NRW, der VDAJ-Landesgruppe Bonn sowie aus dem BMEL lernten am 8. September 2018 außergewöhnliche Pflanzen kennen.

Ein Beispiel, dass auch die beiden jüngsten Besucher [Foto Lotus.jpg] faszinierte, ist die Lotusblume. Von ihren Blättern perlt sogar klebriger Honig wie Wassertropfen ab. Dies inspirierte Bonner Forscher: Sie entwickelten ein Patent auf Schmutz abweisende Oberflächen mit dem sogenannten Lotuseffekt. Ein weiteres Beispiel, das die Bionik nutzt, ist die Riesenseerose. Ihre Blätter tragen ein Gewicht von 120 Kilogramm. Das mit Luft gefüllte Haupt- und Blattnervensystem ist ein Vorbild für die stabile Leichtbauweise.

Eine Pflanze mit außergewöhnlichem Lebenszyklus ist der Feuerbaum: Seine Fruchtschalen benötigen die Hitze des Feuer, um den Samen freizugeben. Die riesige Süntelbuche inmitten des Gartens ist eine Sehenswürdigkeit aus heimischen Gefilden: Erst wenn man unter das Blätterdach eintaucht, das wie ein Vorhang bis auf den Boden reicht, erkennt man den bizarr verkrümmten Wuchs. Forscher haben das Geheimnis gelüftet: Was früher als Hexenwerk galt, geht auf einen Gen-Defekt zurück. Heute sind Süntelbuchen eine Seltenheit, da ihr Stammholz wertlos ist.

Im Anschluss nutzen einige Teilnehmer der Grünen Runde die Gelegenheit zum vertieften kollegialen Austausch beim gemeinsamen Mittagessen. Ein geführter Spaziergang über den Poppelsdorfer Campus der Uni Bonn rundete die das Treffen ab. Im Fokus stand dabei der zwischen 2012 und 2017 für rund 75 Mio. Euro erbaute Gebäudekomplex zwischen Bibliothek und Poppelsdorfer Mensa, der neben Hörsälen für Vorlesungen und Tagungen, nun den Instituten für numerische Simulation, Informatik und Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften hochmoderne Unterkünfte bietet. In zwei weiteren Bauabschnitten wird der Poppelsdorfer Campus noch bis 2032 erweitert und somit die letzten landwirtschaftlichen Versuchsflächen in Poppelsdorf verdrängen.

Seit 2017 veranstalten der VDL-Landesverband NRW und die VDAJ-Landesgruppe Bonn in regelmäßigen Abständen die Grünen Runden in Bonn. Dieses Veranstaltungsformat richtet sich an alle Interessierten aus der Grünen Branche und soll in lockerer Atmosphäre dem fachlichen und kollegialen Austausch dienen.

Fotos: Maximilian Jatzlau