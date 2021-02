Der Verband Deutscher Agrarjournalisten (VDAJ) hat Sebastian Balzter, Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung FAS, für die Reportage „Notruf aus dem Schweinestall“ mit dem VDAJ-Kommunikationspreis 2021 ausgezeichnet. Die Reportage, die in der FAS-Ausgabe vom 13. September 2020 erschien, führt auf einen Betrieb mit Ferkelaufzucht in Osthessen und zeigt am Beispiel eines jungen Landwirts die Existenznöte in der Schweinehaltung auf. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, würdigten den Preisträger am 21. Januar 2021 im Rahmen der digitalen VDAJ-Pressegespräche auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. „VDAJ: Kommunikationspreis: „Notruf aus dem Schweinestall“ überzeugt Jury“ weiterlesen