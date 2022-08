Drei Bücher über die neue Esskultur, Verbrauchermoral und Naturphänomene

Was wollen wir in Zukunft essen? Welche Macht haben wir als Verbraucher oder ist der mündige Konsument nur ein Mythos. Diesen Fragen geht Agrarjournalist Dr. Dieter Barth (Münster) in zwei neuen Büchern auf den Grund.

Landet zukünftig ein Steak aus dem Reagenzglas auf unseren Tellern? Das Buch „Appetit auf Fake-Bouletten?“ widmet sich der Mensch-Tier-Beziehung und dem Wandel unserer Esskultur. Dabei beschäftigt sich der Autor auch mit den Preisen von Lebensmitteln und der Verantwortung der Verbraucherinnen und Verbraucher im Umgang mit Lebensmitteln. Ein Thema, das in jüngster Zeit deutlich in den Fokus gerückt ist.

Corana-Krise und Ukraine Krieg haben es an‘s Licht gebracht: Die Moral endet am Regal. Das Buch „Wie Verbraucher ticken und taktieren“ stellt die Psychologie der Verbraucherinnen und Verbraucher in den Mittelpunkt. Was steckt hinter Hamsterkäufen und Schnäppchenjagd?

Bereits Ende vergangenen Jahres erschien vom Autor eine Sammlung von „Phänomenen und Rekorden in Natur und Landwirtschaft“. Wer wissen möchte, welche Kuh den Weltrekord in der Milchleistung hält, welches Gewicht der weltgrößte Kürbis auf die Waage bringt oder wieviele Reissorten es gibt, dem sei die Lektüre von „Das achtarmige Tier mit drei Herzen und neun Hirnen“ empfohlen.

Alle drei Bücher sind hier erhältlich: Engelsdorfer Verlag, Leipzig (www.engelsdorfer-verlag.de)

Zum Autor: Dr. Dieter Barth – 1938 geboren in Vechta/Oldenburg – lebt in Münster und war Pressesprecher der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe und des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes sowie Chefredakteur der Fachzeitschrift „VDL-Journal. Dr. Dieter Barth ist vielen Jahren Mitglied des VDAJ und war fast vier Jahrzehnte erster Vorsitzender der Landesgruppe Rhein-Weser. In dieser Funktion hat er die Verbandstätigkeit maßgeblich mit geprägt.