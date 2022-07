IFAJ Kongress 2022: Smarter Farming and Food Production for Green and Sustainable Growth

Unter diesem Motto stand der diesjährige IFAJ Kongress in Dänemark. Rund 200 Teilnehmende aus 45 Ländern lernten die Antworten der dänischen Landwirtschaft auf die Herausforderungen der Zukunft kennen. In über 20 Exkursionen wurden landwirtschaftliche Betriebe und Forschungseinrichtungen besucht, um deren Antworten auf Klimawandel, Energiekrise und Lebensmittelproduktion zu erfahren. Vertieft wurden diese Inhalte in Seminaren und Workshops, die das Kongressprogramm abrundeten. Berichte über ausgewählte Exkursionen können Sie in der nächsten Ausgabe des VDAJintern lesen.

Text und Fotos: Tomm