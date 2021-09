VDAJ wählt neuen Vorstand- Prof. Dr. Katharina Seuser wird Ehrenvorsitzende

VDAJ mit neuer Doppelspitze

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag des VDAJ hat die digital durchgeführte Mitgliederversammlung am Samstag, 28.08 einen neuen Vorstand gewählt. Der Verband wird zukünftig von einer Doppelspitze geführt. Gebildet wird diese von Katrin Fischer und Dr. Michael Lohse. Beide Kandidaten wurden einstimmig gewählt. Katrin Fischer, Landesgruppenvorsitzende in Bayern, ist stellvertretende Chefredakteurin und Ressortleiterin Pflanze und Technik bei „agrarheute“. Dr. Michael Lohse, Vorsitzender der Landesgruppe Berlin/Brandenburg/Thüringen, war bis zum Eintritt in den Ruhestand 2018 Pressesprecher beim Deutschen Bauernverband und ist heute als freiberuflicher Berater tätig.

Im Amt als stellvertretende Vorsitzende bestätigt wurde Gudrun Koeck. Koeck ist Landesgruppenvorsitzende in Baden-Württemberg und Redakteurin bei BWagrar Landwirtschaftliches Wochenblatt. Komplettiert wird das Vorstandsteam durch den neuen stellvertretenden Vorsitzenden Daniel Rittershaus, Leiter Personal und Kommunikation bei der Vereinigten Hagel in Gießen. Er folgt auf den langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden Klaus Strotmann, der sich nicht zur Wiederwahl stellte.

Abschied und Dank für die scheidende Vorsitzende Prof. Dr. Katharina Seuser

Die langjährige Vorsitzende Prof. Dr. Katharina Seuser hatte im Vorfeld auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Seuser bekleidete das Amt der ersten Vorsitzenden seit 2006 und hat in dieser 15jährigen Amtszeit den VDAJ maßgeblich geprägt. Der neue Co-Vorsitzende Dr. Michael Lohse hob in seiner Dankesrede besonders ihr internationales Engagement in der IFAJ und dem ENAJ hervor. Der auf Ausgleich bedachte und ergebnisorientierte Führungsstil von Katharina Seuser fand viel Lob und Anerkennung. Sie übergibt dem neuen Vorstandsteam einen funktionierenden und in der Fachwelt hoch angesehen Verband. Die Mitglieder brachten ihren Dank und ihre Anerkennung für die Leistung von Katharina Seuser zum Ausdruck, indem sie einstimmig zur Ehrenvorsitzenden des VDAJ gewählt wurde.

Zur ausführlichen Pressemitteilung gelangen Sie hier: PM_VDAJ-Wahlen 2021