Grüne Runden mal digital

Eigentlich leben die gemeinsamen Grünen Runden der VDAJ-Landesgruppe Bonn und des VDL-Landesverbandes NRW davon, dass man sich trifft und sich austauscht. Aber in Corona-Zeiten dürfen diese Grünen Runden auch ruhig einmal digital sein. Das tut ihnen keinen Abbruch. Gleich zwei Grüne Runden mit zwei interessanten Referenten hatte der VDL-Landesverband NRW organisiert. Im Dezember gab es eine Grüne Runde mit Markus Diekhoff, dem Vorsitzenden der Enquete-Kommission „Gesundes Essen. Gesunde Umwelt. Gesunde Betriebe.“ und agrarpolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion NRW. Diese Enquete-Kommission hat sich ein großes Ziel gesetzt: Sie will nach Aussagen von Diekhoff die zukünftige Landwirtschaft in NRW so gestalten, dass sie von der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt und mitgetragen wird. Am 3. März stand dann eine zweite digitale Grüne Runde auf dem Programm und dabei ging es sogar in Richtung Kiew, natürlich nur per Videokonferenz. Frank Müller, Agrarattaché der Deutschen Botschaft in Kiew und langjähriges VDL-Mitglied, gab einen Einblick in die verschiedenen Aufgabenfelder eines deutschen Attachés im Ausland.

Text und Foto: Dr. Elisabeth Legge