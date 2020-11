VDAJ wählt Gudrun Koeck zur 2. Vorsitzenden

Der Verband Deutscher Agrarjournalisten e.V. – VDAJ – Kommunikation Agrar hat Gudrun Koeck aus Stuttgart zur 2. Vorsitzenden gewählt. Gudrun Koeck ist Redakteurin bei BWagrar Landwirtschaftliches Wochenblatt und Schwäbischer Bauer. Mit ihr repräsentiert wieder eine Agrarjournalistin aus einer Wochenblattredaktion den Verband Deutscher Agrarjournalisten.

Die Mitgliederversammlung des VDAJ fand 2020 als sogenannte hybride Veranstaltung statt: Die Wahl zum zweiten Vorsitzenden / zur zweiten Vorsitzenden fand per Briefwahl statt. Am 31. Oktober fand ergänzend eine digitale Mitgliederversammlung statt, bei der das Wahlergebnis verkündet wurde. Insgesamt wählten fast doppelt so viele VDAJ-Mitglieder wie in den vorherigen Jahren mit Präsenzveranstaltung und bescherten der Kandidatin ein Traumergebnis.

„Ich freue mich sehr über die große Zustimmung“, sagte Gudrun Koeck, „dass ich gerade in dieser schwierigen Zeit so viel Unterstützung bekomme, ist sehr motivierend.“ Gudrun Koeck ist seit 2011 Vorsitzende der Landesgruppe Baden-Württemberg und seitdem Mitglied im VDAJ-Gesamtvorstand. Landesgruppe und Vorstand hatten ihre Kandidatur unterstützt und das Votum der VDAJ-Mitglieder hätte nicht deutlicher sein können. Als 2. Vorsitzende möchte sie nun ihre Erfahrungen als Ausbildungsredakteurin auf Bundesebene einbringen und sich für den journalistischen Nachwuchs engagieren. Zudem möchte sie die Zukunftswerkstatt voranbringen, die in Bad Waldsee initiiert wurde, um den Verband für den Wandel in der Agrar-Kommunikation und dem Agrar-Journalismus zu rüsten.

„Mit Gudrun Koeck steht eine erfahrene Kollegin aus einer Wochenblattredaktion an der Verbandsspitze“, sagte Katharina Seuser, 1. Vorsitzende des VDAJ. Damit würde die Bedeutung der Wochenblätter im Verband Deutscher Agrarjournalisten noch sichtbarer. Zudem würden die Bereiche der Nachwuchsförderung und der Verbandsentwicklung neue Impulse erhalten.

Gudrun Koeck schreibt seit gut 27 Jahren als Redakteurin bei BWagrar Landwirtschaftliches Wochenblatt und Schwäbischer Bauer über die großen und kleinen Ereignisse in der baden-württembergischen Landwirtschaft. Als Agraringenieurin der Fachrichtung Tierproduktion liegen ihr Themen rund um die Tierhaltung besonders nahe, ebenso gern schaut sie aber über die Produktionstechnik hinaus und widmet sich den Menschen auf den Höfen und ihren Geschichten.

Gudrun Koeck folgt auf Johannes Funke. Johannes Funke hatte nicht für eine Wiederwahl kandidiert, weil er 2019 ein Direktmandat im Landtag in Potsdam errungen hatte und seitdem seine Vorstandstätigkeit ruhen ließ. Die Mitgliederversammlung dankte ihm für seinen engagierten Einsatz als 2. Vorsitzender. Er wird weiterhin den Vorstand der Landesgruppe Berlin-Brandenburg/Sachsen mit Rat und Tat unterstützen.

Text: VDAJ