Digitale Mitgliederversammlung des VDAJ

In diesem Jahr ist auch in unserem Verbandsleben vieles anders als gewohnt. So musste unsere Jahrestagung in Würzburg abgesagt werden. Nicht aber unsere jährliche Mitgliederversammlung, die wir am 31.10 digital durchgeführt haben. Die Resonanz auf diese neue Art der Veranstaltung war bei den Mitgliedern groß, so dass insgesamt rund 50 Teilnehmer dabei waren.

Neben den Regularien kam auch das fachliche nicht zu kurz. Dr. Christof Altmann, Pressesprecher der Landwirtschaftlichen Rentenbank konnte für einen Fachvortrag gewonnen werden. Er stellte die Geschichte und Arbeitsweise dieser Bank mit Sitz in Frankfurt am Main vor. In der anschließenden Diskussion spielte das Liquiditätssicherungsprogramm der Landwirtschaftlichen Rentenbank in Zeiten der Corona-Krise die Hauptrolle.

Auch Personalentscheidungen gab es im krisengeschüttelten Jahr 2020. Auf der Mitgliederversammlung stellten sich drei neue Landesgruppenvorsitzende vor, die im Laufe des Jahres gewählt wurden. Es handelt sich um Katrin Fischer (Bayern), Klaus Strotmann (Niedersachsen und Sachsen-Anhalt) und Manuel Tomm (Rhein-Weser). Auf Bundesebene wurde Gudrun Koeck, Landesgruppenvorsitzende in Baden-Württemberg, zur neuen zweiten Vorsitzenden gewählt. Sie folgt auf Johannes Funke, der sein Amt nach der Wahl in den Landtag Brandenburg hatte Ruhen lassen.

Beschlossen wurde die Veranstaltung mit der Preisverleihung der „Grünen Reportage“. Die Preisträger und ihre Reportagen stellen wir hier in Kürze vor.

Bleibt zu erwähnen, dass diese Veranstaltung trotz Premiere pannenfrei verlaufen ist. Trotzdem äußerte Katharina Seuser zur Verabschiedung den Wunsch, dass man sich im kommenden Jahr zur Jahrestagung in Würzburg im realen Leben treffen könne.

Text und Bilder: Manuel Tomm