30 Jahre. 30 Tage. Deutschland feiert 30 Jahre Deutsche Einheit an 30 Tagen in Potsdam

Die Chefin der Staatskanzlei, Ministerin Kathrin Schneider, hat unmittelbar nach dem Start der offiziellen Webseite www.tag-der-deutschen-einheit.de den Countdown zu den innovativen Feiern zum 30. TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT in Potsdam eingeläutet. Corona-bedingt kann kein übliches Einheitsfest am Wochenende stattfinden, zu viele Festbesucher auf engem Raum wären nicht denkbar, daher entzerrte man die Jubiläumsfeier zeitlich und auch räumlich und es entstand der Gedanke der EinheitsEXPO.

Ministerin Schneider gab Einblicke in das 30-tägige Begleitprogramm rund um die City-Cubes und weiterer Exponate in der Innenstadt. Es werden sich alle Bundesländer in Potsdam präsentieren, auch der so genannte Zipfelbund, Kommunen, die an den äußersten Rändern Deutschlands liegen – im Süden OBERSTDORF, im Norden LIST auf Sylt, im Westen SELFKANT und im Osten GÖRLITZ. Die Stadt Bernau wirbt auf der Freundschaftsinsel für den „Brandenburg Tag 2021“.

Ministerin Schneider: „Mein großer Wunsch an alle Menschen in Deutschland ist: Nehmen Sie die herzliche Einladung Brandenburgs an! Denn: Potsdam erlaufen, Deutschland erfahren – so einfach funktioniert die EinheitsEXPO.“

Auch eine zentrale Mitmachaktion der Einheitsfeiern – das von Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr ins Leben gerufene EINHEITSBUDDELN wird im Land Brandenburg fortgesetzt. Den Startschuss dazu gab die Ministerin gemeinsam mit Andreas Schulz vom Ostdeutschen Sparkassenverband, dem Hauptsponsor der Feierlichkeiten mit dem Pflanzen eines Birnbaumes (Williams Christbirne) auf dem Hofareal des Regierungscampus. Dort steht bereits ein kleiner Birnbaum, den Ministerpräsident Daniel Günther seinem Brandenburger Amtskollegen Dietmar Woidke zur Übernahme der Bundesratspräsidentschaft übergab. Neue Bäume für neue Wälder, für den Waldumbau oder Begrünung von Flächen in Ortschaften, damit sie lebenswerter und grüner werden. Kooperiert wird mit Waldbesitzern und dem Landesgartenbauverband Berlin-Brandenburg.

Höhepunkte der zeitlich und räumlich entzerrten Jubiläumsfeierlichkeiten werden am 3.Oktober der Ökumenische Gottesdienst (ZDF überträgt live) in der St. Peter und Paul Kirche in Potsdam und der anschließende Festakt zum Einheitsjubiläum (ARD überträgt live) in der Potsdamer Metropolis- Halle sein.

Text/©Fotos: Lutz Gagsch