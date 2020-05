Welttag der Bienen –Saisonstart im Potsdamer Regierungscampus mit Ministerpräsident Dietmar Woidke und Imker Holger Ackermann

Bienen sind als Pflanzenbestäuber für die Ernährungssicherheit der Menschheit bedeutend. Mit dem Rückgang der Bienenpopulation ist ein notwendiger Schutz weltweit angezeigt. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat deshalb den 20. Mai als World Bee Day ausgerufen. Die Staatskanzlei des Landes Brandenburg unterstützt deshalb zwei besondere Projekte gemeinsam mit dem Landesverband Brandenburgischer Imker. Ein Projekt auf dem Campus der Regierungszentrale in Potsdam und eins auf dem Dach der Brandenburger Landesvertretung in Berlin. Im Vorjahr wurden etwa 50 kg (ca. 400 Gläschen) Blütenhonig in Potsdam abgefüllt, der wesentlich für die Zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit reserviert ist, obwohl noch nicht feststeht, in welchem Rahmen dieser Tag wegen der Coronavirus-Pandemie begangen werden kann, aber Abnehmer findet der Honig allemal. Die Bienen auf dem Dach der Landesvertretung in Berlin produzierten im vergangenen Jahr etwa 90 Kilogramm Honig (ca.730 Gläschen). Diese werden als schmackhafte Geschenkideen während der Bundesratspräsidentschaft Brandenburgs oder auch für Gäste der „Botschaft“ Brandenburgs genutzt. Im Land Brandenburg gibt es etwa 2600 Imker sowie ca.26.000 Bienenvölker.

Agrarminister Axel Vogel taufte anlässlich des Weltbienentages in der Gärtnerei Fontana Gartenbau GmbH in Manschnow die „Bienenfreundliche Pflanze des Jahres 2020“: „Majas Mahlzeit“, ein blauer Ziersalbei und setzte damit einen wertvollen Beitrag für die Bienennahrung zum Bepflanzen in Kleingärten oder Balkonkästen.

Text/©Foto: Lutz Gagsch