VDAJ-Mitgliederversammlung Landesgruppe Niedersachsen/Sachsen-Anhalt

Angelika Sontheimer als Landesgruppenvorsitzende verabschiedet

Auf der Mitgliederversammlung der Landesgruppe Niedersachsen/Sachsen-Anhalt stand die turnusmäßige Neuwahl der/des 1. Vorsitzenden an. Angelika Sontheimer kandidierte aus privaten und beruflichen Gründen nicht mehr. Einige Mitglieder waren zuvor kontaktiert worden, hatten aber abgesagt. Da auch auf der Mitgliederversammlung kein/keine Nachfolger*in gefunden werden konnte, hat sich ein Findungsteam gegründet, das bis zur außerordentlichen Mitgliederversammlung im Juni 2020 für Kandidaten für den Vorstand sorgen möchte. Angelika Sontheimer wurde als langjährige Vorsitzende verabschiedet, auch wenn sie das Amt der 1. Vorsitzenden noch bis zur Neuwahl innehat. Sie leitete die Geschicke der Landesgruppe seit 2006, zunächst gemeinsam im Vorstandsteam mit Hans-Heinrich Haarnagel und Peter Jesch, dann zusammen mit Jens Noordhof und Dr. Christiane Gothe, zuletzt mit Nora Quett und Thomas Gaul. Sie gab einen Überblick über die vergangenen 15 Jahre in der Landesgruppe und in der Vorstandsarbeit mit vielen Unternehmensbesichtigungen, Messebesuchen, Presseveranstaltungen und Seminaren. Aber auch der Zusammenhalt und Austausch untereinander kam nicht zu kurz: So trafen sich die Landesgruppenmitglieder zu sportlichen Aktivitäten wie Kanu fahren oder Boßeln, schauten bei einem Polo-Turnier zu und unternahmen eine Fahrt mit dem Krabbenkutter. In diese Zeit fiel auch der Bundeskongress 2013 in Bad Zwischenahn, auf den Jan-Gerd Ahlers, der ebenfalls Mitglied im Organisationsteam war, in seiner Abschiedsrede einging und der scheidenden Vorsitzenden für Ihre Arbeit für die Landesgruppe dankte.

Vortrag über das Unternehmen Nordzucker

Gastredner des Abends war Christian Kionka, Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Nordzucker. Er gab einen Überblick über die Unternehmensentwicklung in den vergangenen Monaten. „Mit unserer Zukunfts-Initiative „Rübe Fit Machen!“ investiert Nordzucker in die Entwicklung innovativer Systeme im Rübenanbau. Wir sind davon überzeugt, dass die Rübe auch im neuen Jahrzehnt eine wirtschaftlich attraktive Kultur sein wird. Gemeinsam mit unseren Rübenanbauern werden wir in unseren Kernmärkten in der EU erfolgreich sein.“ Die Talfahrt des Unternehmens wurde durch Kostensenkungsmaßnahmen im Verwaltungsbereich und in der Produktion eingebremst, erklärte Kionka. Für das neue Zuckerwirtschaftsjahr deute sich als Folge zwei schlechter Ernten in Europa eine leichte Preiserholung an. Nordzucker wehre sich weiterhin gegen die Wettbewerbsverzerrungen in der EU, unter anderem mit der Initiative #WirSindZucker der zuckerwirtschaftlichen Verbände in Deutschland. In Australien wurde die erste Kampagne mit Nordzucker-Beteiligung erfolgreich abgeschlossen. „Anders als in Vorjahren ist es gelungen, das gesamte angebaute Zuckerrohr in unseren Fabriken zu verarbeiten. Die Region um Mackay war übrigens nicht von den verheerenden Bränden in Süd-Australien betroffen“, erklärte Christian Kionka.

Text: Angelika Sontheimer, Fotos: Regine Müller