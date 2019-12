Eine gute Vorweihnachtstradition

Bergholz-Rehbrücke: Seit über zwanzig Jahren ist es eine gute Tradition, ein etwa 25 kg schweres Pfefferkuchenhaus von Bäckerlehrlingen des Instituts für Getreideverarbeitung GmbH (IGV) Bergholz-Rehbrücke hergestellt, kurz vor dem Weihnachtsfest an den Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg zu übergeben, um es an eine Kindereinrichtung weiterzuleiten.

In diesem Jahr überreichte Regierungschef Dietmar Woidke das Backwerk an die Kinder der Eberswalder Kita „Kleeblatt“. Träger dieser Einrichtung ist die Kinder- und Jugendhilfe Schorfheide gGmbH. In der Kita sind fast ausschließlich Mädchen und Jungen aus Flüchtlingsfamilien aufgenommen.

Text/ ©Foto: Lutz Gagsch