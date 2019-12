Adventstreffen der Landesgruppe Rhein-Weser: Die Kulturgeschichte der Klinge

Mal über den Tellerrand des eigenen Fachgebietes schauen. Dieses Motto beherzigten die Agrarjournalisten der Landesgruppe Rhein-Weiser bei ihrem traditionellen Adventstreffen. Auf dem Programm stand der gemeinsame Besuch des Klingenmuseums in Solingen-Gräfrath. Untergebracht in dem Gebäude eines ehemaligen Augustinerinnen-Klosters beherbergt es eine umfangreiche Sammlung von Bestecken, Messern, Schneidgeräten und Blankwaffen. Unter fachkundiger Führung wurden die Besucher mit auf eine spannende Zeitreise durch die Geschichte der Klinge genommen. Von der Steinzeit bis zur Gegenwart wurde in lehrreichen Anekdoten die Bedeutung der Klinge nicht nur in kämpferischen Auseinandersetzungen, sondern auch für die übrige kulturelle Entwicklung nahegebracht. Die umfassende Bestecksammlung unterstreicht die Wichtigkeit der Klinge in der Kulinarik, womit der Bogen zum Thema Landwirtschaft gezogen wäre.

Über die neu gewonnenen Erkenntnisse tauschten sich die Teilnehmer beim gemütlichen Ausklang und gemeinsamen Abendessen im Restaurant „Junkbrunnen“ aus und ließen die Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren.

Text und folgende Bilder: Manuel Tomm