Exkursion der Landesgruppe Rhein-Weser am 08.10.2019

Nach der großen Sommerpause rücken ein paar traditionelle Veranstaltungstermine in den Blickpunkt.

Wir beginnen mit der Fachveranstaltung „Entsorgungswirtschaft“ am 8. Oktober bei REMONDIS in Lünen, treffen uns im November mit NRW-Agrar- und Umwelt-Ministerin Ursula Esser-Heinen zum Pressegespräch und laden schließlich zum „Adventstreff“ vermutlich nach Solingen ein.

Unter der Themenstellung „Die Entsorgungswirtschaft in Nordrhein-Westfalen, zwischen Mythos und Recyclinglösungen“ – auch mit dem Schwerpunkt der Verwertung von Bio- und Grüngut – ist das REMONDIS-Lippewerk in Lünen unser Treffpunkt:

Brunnenstraße 138, 44536 Lünen, Parkplatz Besucher

Programm

13.00 Uhr Thematische Einführung zu REMONDIS und Lippewerk, größtes europäisches Zentrum für industrielles Recycling anschließend moderierte Busfahrt (Carina Hölscher) über das 230 Hektar große Werksgelände

14.30 Uhr Führung durch Vergärungsanlage am Standort mit Herrn Björn Zimmer, Betriebsleiter am Standort Diskussionsrunde gegen

15:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Im Anschluss ist ein Kaffeetrinken im Manufactum-Gasthaus Lohnhalle, Hiberniastraße 4, 45731 Waltrop geplant. Wer Zeit und Lust hat, kommt mit.

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme – Partner bzw. Partnerinnen sind wie immer herzlich willkommen.

Wer sich vorab informieren will, kann einfach im Internet unter www.remondis-lippewerk.de nachschauen.

Um Anmeldung wird gebeten.