„Grüne Runde“ beim Grundkurs Wettbewerbsrecht

Der VDL-Landesverband NRW und die VDAJ-Landesgruppe Bonn waren am 6. Juni zu Gast beim Bundeskartellamt. Der Pressesprecher der Wettbewerbshüter, Kay Weidner, informierte die über 30 Besucher grundsätzlich über Aufbau, Aufgaben und Entwicklung der Behörde. In einem zweiten Teil ging es dann um konkrete Fälle aus der Agrarbranche und angrenzenden Bereichen. Der Leiter der 2. Beschlussabteilung (vergleichbar mit einer Kammer bei Gericht), Dr. Felix Engelsing, beantwortete Fragen zu Verfahren wie dem Zuckerkartell, Lieferbedingungen bei der Rohmilcherfassung und der Fusionskontrolle im Fall Edeka-Tengelmann. Deutlich wurde an anderen Stellen, dass die Behörde in Europa gut vernetzt ist, aber auch international Kontakte pflegt.

Foto: Dr. Elisabeth Legge