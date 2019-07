Besuch der Sonderschau „Heizen mit Holz“ auf der LIGNA 2019

Die Nutzung von Holz als Brennstoff war ein wichtiges Thema der weltgrößten Holzfachmesse LIGNA in Hannover, und dies trotz stagnierender Heizöl- und Gaspreise sowie verschärfter Emissionsanforderungen.

Obwohl es bei der Messe eher ein Randthema war, zeigte sich, welchen Stellenwert die energetische Nutzung von Holz mittlerweile eingenommen hat. Umfragen zufolge interessierten sich etwa 5.000 der insgesamt ca. 90.000 Besucher aus aller Welt für das Thema „Energie aus Holz“.

So auch die Mitglieder der Landesgruppe Niedersachsen/Sachsen- Anhalt, die vom Kollegen Carsten Brüggemann empfangen und durch den „Brennholzbereich“ der Messe geführt wurden. Bei der Nutzung von Biobrennstoffen geht es darum, die verfügbaren Rohstoffe effizient und umweltfreundlich zu nutzen, was heute mit modernen Pellet- und Hackschnitzelfeuerungen auch erreicht wird.

„Primitive Einzelfeuerungen wie einfache Kaminöfen verschwenden dagegen nicht nur wertvolle Energie, sondern belasten auch die Umwelt,“ so Brüggemann, der Energieberater der Landwirtschaftskammer Niedersachsen ist und den energietechnischen Bereich der LIGNA betreut. So wurde im Forst- und Energiebereich auch in diesem Jahr der Stand der Technik zur Aufbereitung und energetischen Nutzung von Holz in einer von der Landwirtschaftskammer organisierten Techniklinie gezeigt und in geführten Rundgängen erläutert. Eindeutiger Schwerpunkt der technischen Entwicklungen und Verfahren ist die Einhaltung der verschärften Emissionsgrenzwerte der Bundesimmissionsschutzverordnung (1.BImSchV). Das Überangebot und der damit verbundene Preisverfall auf dem Holzmarkt durch Stürme und Käferbefall werden sich auch auf den Brennholzmarkt auswirken.

Text: Carsten Brüggemann

Fotos: Britta Ronnenberg (1) und Silke Breustedt-Muschalla (2, 3)