Einladung zur Jahresmitgliederversammlung 2019 mit Fachprogramm der Landesgruppe Rhein-Weser am 8. Mai

Mit Frühlingsbeginn und dem Aufblühen der Natur werden auch unsere Sinne für neue Vorhaben und Aktivitäten geweckt. So ist es an der Zeit, zur Jahresmitgliederversammlung der Landesgruppe nach den Osterferien einzuladen – traditionell eingebunden in ein fachliches Begleitprogramm, dieses Mal mit Kultur, genauer „Kommunikationsdesign“.

Wir treffen uns zuerst im Red Dot Design Museum, im ehemaligen Kesselhaus der Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Str. 181, 45309 Essen, Tel. 0201 3010 460, www.red-dot-design-museum.org

Programm

13.00 Uhr Treffpunkt: Eingang zum Red Dot Design Museum/Halle 7

Thematische Einführung und Führung durch die Ausstellung

„Creative Exchange: World’s Best Communication Design and

Highlights from NRW“. Besonders viel Platz wird dem Kommunikationsdesign „made in NRW“ eingeräumt, so werden u.a. Verpackungsdesign für Veltins-Pilsener, Werbeclips für REWE sowie Geschäftsberichte von Vorwerk und Metro ausgestellt.

15:15 Uhr Ortswechsel: Fahrt zum benachbarten Tagungslokal

Das Fünf Mädelhaus, Hugenkamp 35, 45141 Essen,Tel.0201 300 121

15:30 Uhr Mitgliederversammlung der VDAJ-Landesgruppe „Rhein-Weser“

mit Kaffee, Kuchen und Spezialitäten

ca.17:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme – Partner bzw. Partnerinnen sind wie immer herzlich willkommen. Um Anmeldung bis zum 30.04.2019 wird gebeten.