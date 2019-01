Erfolgreiche Käseroller auf der IGW 2019

Die Agrarjournalisten aus der Schweiz haben sich in diesem Jahr zur Internationalen Grünen Woche in Berlin etwas ganz originelles einfallen lassen. Es kam einiges ins Rollen am Schweizer Stand. Dazu waren auch wieder die VDAJ-Mitglieder eingeladen.

Urs Schneider, Mitglied der Vereinigung Schweizer Agrarjournalisten und Präsident Agro-Marketing Suisse sorgte dafür, dass die Ehrengäste bei der Mitmachaktion der Käseroller ganz schön ins Schwitzen kamen.

Besonders für Paul Seger, Schweizerischer Botschafter in Deutschland war es eine „Feuertaufe“, denn er ist erst seit kurzer Zeit mit diesem Amt in Berlin betraut. Auch die zahlreichen Zuschauer waren von der Käseroller-Aktion begeistert.

Text/©Foto: Lutz Gagsch