Potenziale, Herausforderungen und Risiken des CRISPR/Cas-Verfahrens

Montagabend in der Bonner Altstadt, ein Brauhaus am 26. November: Prof. Frank Hochholdinger von der Uni Bonn spricht darüber, was man aus Sicht der Landwirtschaft zum CRISPR/Cas-Verfahren wissen sollte. Der Professor für funktionelle Genomik der Nutzpflanzen ging auch auf die Herausforderungen und Bedeutung dieser Technologie für die europäische Landwirtschaft ein. Danach sprach Dr. Carl Vollenweider über die Auswirkungen das CRISPR/Cas-Verfahren auf die jahrzehntelange Züchtungsarbeit der Ökozüchter. Dr. Vollenweider befasst sich auf der Forschungs- und Züchtungsanstalt Dottenfelderhof mit der Entwicklung eines Polenta-Vielfaltmais.

Seit 2017 veranstalten der VDL-Landesverband NRW und die VDAJ-Landesgruppe Bonn in regelmäßigen Abständen die Grünen Runden in Bonn. Dieses Veranstaltungsformat richtet sich an alle Interessierten aus der Grünen Branche und soll in lockerer Atmosphäre dem fachlichen und kollegialen Austausch dienen.

Foto: Monika Fischer