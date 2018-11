Wertschöpfung im Ursprung-Besuch der Landesgruppe Rhein-Weser in der GEPA Zentrale

Am 06.11 besuchten Mitglieder der Landesgruppe Rhein-Weser die Zentrale der GEPA-The Fair Trade Company in Wuppertal. Geschäftsführer Peter Schaumberger gab einen kurzweiligen und informativen Überblick über die Ziele und Entwicklung der GEPA, die in den letzten Jahren ihr Sortiment stark erweitert hat. Dabei setzt das Unternehmen verstärkt auf Wertschöpfung im Ursprung. Schaumberger zeigt sich hocherfreut, dass das Unternehmen 47 Produkte anbieten kann, die zu 100 Prozent im Herkunftsland verarbeitet worden sind. Schwerpunkt bei dem Besuch der Agrarjournalisten war das Thema Kaffee. So bietet die GEPA unter dem Motto „mehrWertFürAlle“ mehrere Kaffees an, die im Herkunftsland geröstet und abgepackt sind. Im Vergleich zum kommerziellen Kaffee bedeutet dies, dass fast dreimal so viel Geld im Ursprungsland bleibt.

Für die Teilnehmer blieb es nicht bei der Theorie. Nach dem Vortrag ging es ins hauseigene Kaffeelabor zur Verkostung. Unter der sachkundigen Anleitung der Kaffeexperten Franziska Bringe und Kleber Cruz wurde das professionelle aufbrühen, Kruste brechen und schlürfen lautstark und mit viel Enthusiasmus geübt.

Abgerundet wurde der Besuch mit der Besichtigung des modernen Hochregal-Lagers, in dem sich bereits die Betriebsamkeit des nahenden Weihnachtsgeschäfts bemerkbar machte.

Text und Fotos: Manuel Tomm