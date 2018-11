Adventstreffen der Landesgruppe Rhein-Weser am 05.12.2018

Nach den beiden Veranstaltungen unserer Landesgruppe – am 30.Oktober Pressegespräch mit NRW-Agrar-und Umweltministerin Ursula Heinen-Esser und am 6. November Infonachmittag bei der GEPA mbH -The Fair Trade Company in Wuppertal – laden wir am Mittwoch, den 5. Dezember zum traditionellen Adventstreff ein – in diesem Jahr zum „Gänse-Essen“. Als Hauptgericht wird Gänsebraten mit Portion von Brust & Keule serviert, Vorspeise und Nachtisch nach individuellem Gusto.

Wir treffen uns am 5. Dezember 2018, um 17:00 Uhr

im Landgasthof Kastanienbaum

Elvert 6, 59348 Lüdinghausen

(Tel. 02591-94 03 00) www.kastanienbaum.de

Um Anmeldung bis zum 30.11 wird gebeten.