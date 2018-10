Veranstaltungen der Landesgruppe Rhein-Weser im Oktober und November

Nach der Sommerpause hat die Landesgruppe Rhein-Weser zwei interessante Veranstaltungen anzubieten:

30. Oktober Pressegespräch NRW-Ministerin

Gemeinsam laden die VDAJ-Landesgruppen „Bonn“ und „Rhein-Weser“ am Dienstag, den 30. Oktober um 18:30 Uhr zum traditionellen Pressegespräch mit dem NRW- Landwirtschaftsministerium ein. Wir freuen uns, die neue Agrar- und Umweltministerin Ursula Heinen-Esserkennen zu lernen und von ihr zu erfahren, wie sie die politische Balance zwischen nachhaltigem Umwelt-/Naturschutz und moderner Landwirtschaft gestalten will.

Die Moderation des Pressegesprächs übernimmt VDAJ-Kollege Anselm Richard, Chefredakteur des “Wochenblatt für Landwirtschaft & Landleben“ (Münster-Hiltrup).

Veranstaltungsort: Restaurant Reusch Erftstraße 20/Ecke Wupperstraße, 40219 Düsseldorf Tel. 0211-391033, www.reusch-online.de

6. November Fair Trade

Schon acht Tage später, am Dienstag, den 6. November wollen wir das Thema „Fairer Handel“ in den Mittelpunkt stellen und uns um 13.30 Uhr in der GEPA mbH-The Fair Trade Company in 42327 Wuppertal, GEPA-Weg 1, treffen. Tel. 0202-26683-0, www.gepa.de

Programmablauf:

14:00 Uhr Mehr Wertschöpfung im Ursprung; Vortrag und Diskussion mit GEPA-Geschäftsführer Dr. Peter Schaumberger (VDAJ, VDL)

Anschließend Informationsbesuch im „Kaffeelabor“;Präsentation mit Verkostung und Proberöstung

Gegen 16:30 Ende der Veranstaltung

Um Anmeldung wird gebeten.