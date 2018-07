Journalistenreise des ENAJ mit dem Schwerpunkt Bio-Landwirtschaft

Das Netzwerk der europäischen Agrarjournalisten ENAJ bietet im August die zweite low budget-Journalistenreise in Deutschland an:

Die Journalistenreise mit dem Schwerpunkt Bio-Landwirtschaft findet vom 22. bis 24. August statt und führt nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Reise wird organisiert von der Bio-Initiative GmbH.

Interessenten melden sich bitte bei der Geschäftsstelle info@vdaj.de.

Anmeldeschluss ist der 10. Juli 2018.

Das Programm ist auf der Internetseite des ENAJ veröffentlicht:

www.enaj.eu/organic-farming-the-challenges-for-family-farms/

Für Nachwuchsjournalisten vergibt der VDAJ einen Zuschuss.

Voraussetzungen für die Vergabe von Stipendien für Nachwuchsjournalisten:

• Mitglied im VDAJ

• Alter: bis 35 Jahre

• Als Volontär/in, Redakteur/in oder freie/r Agrarjournalist/in tätig

Von Stipendiaten wird ein Bericht über die Reise im VDAJintern oder für die Webseite in Absprache mit Friederike Krick erwartet.

Interessierte melden sich dazu bitte ebenfalls in der Geschäftsstelle.

Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss, die Zahl der Plätze ist begrenzt.

Die Pressereisen richten sich nur an Kolleginnen und Kollegen, die journalistisch tätig sind. Bitte geben Sie deshalb das Medium/die Medien an, in dem die Berichterstattung geplant ist.