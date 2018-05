Auf der Suche nach dem sozialen Schwein

Landesgruppen Niedersachsen/Sachsen-Anhalt und Rhein-Weser zu Besuch bei Topigs Norsvin in Senden

Politisch und gesellschaftlich getriebene Veränderungen in der Haltung von Sauen und Mastschweinen verunsichern die Branche. Ringelschwänze, Gruppenhaltung von Sauen oder freies Abferkeln sind nur einige der Stichworte, die die Tierhalter derzeit stark bewegen.

Doch welchen Beitrag kann die Zucht in der Umsetzung von mehr Tierwohl in Ferkelerzeugung und Mast leisten? Dieser Frage gingen Agrarjournalisten und -kommunikatoren kürzlich in der Geschäftsstelle von Topigs SNW nach. Mit Geschäftsführer Eduard Eissing, Stefanie Nuphaus (Wissenstransfer und Kommunikation) und Uwe Petersen, der den Vertrieb Nord-West verantwortet, standen uns gleich drei Experten Rede und Antwort.

„Nachhaltigkeit ist ganz klar eines unserer Zuchtziele“, erläuterte Eduard Eissing, „In den herkömmlichen, leistungsbezogenen Zuchtparametern bei Mast und Ferkelerzeugung haben wir ein sehr hohes Niveau erreicht. Was nun stärker in den Fokus rückt, sind gesundheitliche Aspekte, aber auch Kriterien, mit denen wir das Sozialverhalten bewerten können, damit die Tiere – und damit auch die Tierhalter – mit den veränderten Haltungsbedingungen auch zurecht kommen“.

Eine hohe Milchleistung der Sau spiele genauso eine Rolle, wie eine hohe Anzahl funktionierender Striche und Eigenschaften wie ruhiges Verhalten, Gruppenverträglichkeit und Mütterlichkeit, was in der Aufzucht helfe. Das Ergebnis sind durchschnittliche Ferkelgewichte von 7,6 kg am 21. Tag. Hinsichtlich der Fleischqualität wird teilweise wieder mehr Wert auf Fettanteil im Muskelfleisch gelegt.

„Mit unserer jetzigen Genetik, der TN70, haben wir den Zeitgeist getroffen“, sagt Eduard Eissing und unterstreicht, dass man sich auch als Zuchtunternehmen der gesellschaftlichen Verantwortung stellen wolle. Möglich machen das Daten, Daten und nochmals Daten. „Die IT-ler werden auch in der Zucht immer mehr“, erklärt uns Steffi Nuphaus.

Topigs Norsvin ist ein Zusammenschluss holländischer und norwegischer Zuchtunternehmen. Sowohl Topigs als auch Norsvin sind beide in den Händen von Landwirten. Das Zuchtunternehmen hat weltweit die zweitgrößte Bedeutung. Es ist in 54 Ländern aktiv und deckt die unterschiedlichen Bedürfnisse in den einzelnen Ländern ab. Es hat 700 eigene Mitarbeiter und arbeitet daneben in Vertragsproduktionen mit Landwirten vor Ort. Zum Ausklang lud uns das Unternehmen zum Abendessen ein, wobei intensiv weiter diskutiert wurde.

Text und Bilder: Dr. Christiane Gothe