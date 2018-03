Journalistenpreis „Grüne Reportage” 2018

Auch in diesem Jahr schreibt der Verband Deutscher Agrarjournalisten wieder den Journalistenpreis „Grüne Reportage” aus. Und dies bereits zum vierten Mal. Einiges aber wird anders sein als in den Vorjahren. Die Medien verändern sich, eine Anpassung war also notwendig. Sponsor des VDAJ-Journalistenpreises ist die Dr. Bernard Krone-Stiftung.

Und so funktioniert es in diesem Jahr!

Eingereicht werden können journalistische Arbeiten in den vier Kategorien:

Kategorie 1 – Print/Internet – klassische Reportage (keine Serien), alle landwirtschaftlichen Themenbereiche sind möglich. Der erste und zweite Preisträger erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von je 1.000 Euro.

Kategorie 2 – Videoreportage oder bzw. Cross Media (keine Serien), alle landwirtschaftlichen Themenbereiche sind möglich. Es wird ein Preisgeld für einen Preisträger in Höhe von 1.000 Euro vergeben.

Kategorie 3 – Nachwuchspreis Reportage (Altersbegrenzung 35 Jahre), Medienunabhängig, alle landwirtschaftlichen Themenbereiche sind möglich. Es wird ein Preisgeld für einen Preisträger in Höhe von 1.000 Euro vergeben.

Kategorie 4 – Sonderpreis „Landwirtschaftlicher Fachbericht“. Der erste und zweite Preisträger erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von je 1.000 Euro.

Organisatorisches

Die journalistische Arbeit muss in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 veröffentlicht worden sein. Die Teilnehmer des Wettbewerbes verpflichten sich, bei der Preisvergabe anwesend zu sein bzw. einen Vertreter zu entsenden. Die Preisvergabe findet im Rahmen der diesjährigen Jahrestagung des VDAJ im Oktober 2018 in Friedrichsdorf statt. Der genaue Termin wird den Preisträgern rechtzeitig bekanntgegeben. Einreichungsschluss ist der 30. Juni 2018.

Die Einreichungen sind ab sofort möglich. Bitte senden Sie Ihre Reportagen/Beiträge digital an Friederike Krick, intern@vdaj.de. Für Rückfragen: 0170 / 3110609. Printbeiträge bitte als Word-Datei, digitale Beiträge mit einem Link.

Diese Meldung als PDF.