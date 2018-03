Einladung zur Jahresmitgliederversammlung 2018 der Landesgruppe Rhein-Weser mit Fachprogramm am 18.April 2018

Treffpunkt am Mittwoch, den 18. April 2018 um 13.30 Uhr in Schwerte

Die bis in den März spürbaren Wintertage sind vorbei, der Frühling läßt uns aufatmen…

Jetzt ist es an der Zeit, zu unserer „Rhein-Weser“-Mitgliederversammlung 2018 am 18. April mit Besichtigung der „Schwerter Senfmühle“ einzuladen.

Wie in den Vorjahren wollen wir unsere Mitgliederversammlung mit einem „grünen“ Thema verbinden und uns am 18. April auf der Rohrmeisterei der Schwerter Senfmühle treffen: Ruhrstraße 20, 58239 Schwerte (siehe Anfahrtsskizze) Tel +49 (0)2304 201 3001. Mail: info@rohrmeisterei-schwerte.de ,Internet: www.rohrmeisterei-schwerte.de

Programm:

13.30 Uhr Begrüßung und thematische Einführung

mit Imbiss, Kaffeetrinken und „Klönen“

14.30 Uhr Mitgliederversammlung der VDAJ-Landesgruppe „Rhein-Weser“

Tagesordnung siehe Anlage

16.00 Uhr Führung (Inhaber Frank Peisert) durch die „Rohrmeisterei“ – älteste Senfmühle Westfalens (seit 1845), Produktion von 18 Senfspezialitäten von A (Adrian-Senf) bis R (Riesling-Senf)

ca.17.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Um Anmeldung wird gebeten: Rhein-Weser@vdaj.de