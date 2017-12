Gänseessen der VDAJ-Landesgruppe Niedersachsen/Sachsen-Anhalt am 01.12.2017

Auch in diesem Jahr war das traditionelle Gänseessen der VDAJ-Landesgruppe Niedersachsen/Sachsen-Anhalt wieder gut besucht. Im Gasthaus Leinemasch in Laatzen trafen wir uns zu Klönschnack und leckerer Gans. Nach einem Jahresrückblick von Jens Noordhof und einer Terminvorschau 2018 von Christiane Gothe und Angelika Sontheimer berichtete Martina Hungerkamp vom IFAJ-Kongress 2017 in Südafrika, zu dem sie und zwei andere Journalistinnen ein VDAJ-Stipendium bekommen hatten.

Text und Fotos: Angelika Sontheimer