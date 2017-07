Auf nach Bad Waldsee zur VDAJ-Jahrestagung 2017

Spannende und unterhaltsame Herbsttage im Kreise der Kolleginnen und Kollegen vom 15. bis 17. September

Bitte anmelden bis zum 15. August!

Anmeldeformulare und das Programm finden Sie HIER

Auch in Bad Waldsee: Zukunftswerkstatt

Alle VDAJ-Mitgliedern, die die Zukunft unseres Verbandes mitgestalten wollen, sind herzlich eingeladen!

Die Zukunftswerkstatt findet am 15. September im Rahmen der diesjährigen Jahrestagung von 14.00 bis 17.00 Uhr statt. Alle Interessierte werden gebeten, sich verbindlich bis zum 18. August anzumelden. Bislang sind die Vorstandsmitglieder und die VDAJ-Stipendiaten fest im Boot – wer hast Lust, mitzuarbeiten?

Informationen zur Zukunftswerkstatt

Die erste Zukunftswerkstatt des VDAJ fand 2011 in Berlin statt. Damals hat die Landesgruppe Berlin-Brandenburg/Sachsen die Mitgliederversammlung in Seddin ausgerichtet. In Folge dieser Zukunftswerkstatt haben wir eine Mitgliederbefragung durchgeführt und das Projekt Weltkongress vorangetrieben, was wir 2016 gemeinsam gemeistert haben.

Jetzt geht es um eine Vision 2030! Wie müssen wir uns aufstellen, damit unser Verband Zukunft hat? Was ist zu tun und wer packt mit an?

Darüber wollen wir in Bad Waldsee diskutieren.