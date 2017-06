Die neue Ausgabe des VDAJintern wurde verschickt. Erfahren Sie darin mehr über die anstehende VDAJ-Jahrestagung 2017 (15. – 17.09) in Baden-Württemberg. Zudem enthält das Heft einen ausführlichen Rückblick auf den IFAJ-Kongress 2017 in Südafrika, an dem 15 Vertreter/innen unseres Verbandes teilgenommen haben.

Hier geht’s zum Download.