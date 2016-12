Der VDL – Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt e.V. – ist der Berufsverband für alle, die ein Hochschulstudium der Studiengänge Agrarwissenschaften, Ernährungs- und

Haushaltswissenschaften/Ökotrophologie, Landespflege, des Umweltschutzes oder verwandter Disziplinen abgeschlossen haben, sich noch im Studium befinden und/oder einen Beruf in diesem Umfeld haben.

Der VDL Bundesverband e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Assistenten/Assistentin des Vorstands – Stabsstelle Mitgliederkommunikation und Mitgliedergewinnung

Ihr Aufgabengebiet umfasst

· Zuarbeit und direkte Berichterstattung an den ehrenamtlichen Vorstand

· Unterstützung der VDL Landesverbände

· Repräsentation des Verbandes gegenüber Mitgliedern, anderen Verbänden und

Entscheidungsträgern

· Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren und Studienreisen

· Koordination von Projekten, vor allem im Bereich der berufsständischen

Interessensvertretung und zur Mitgliedergewinnung

· Ansprechpartner für die Zusammenarbeit des VDL mit den Hochschulstandorten

· Kommunikationsschnittstelle zu den Mitgliedern

Ihr Profil

· Sie sind Mitglied im VDL und identifizieren sich in besonderem Maße mit den Aufgaben

und Zielen des VDL.

· Sie verfügen über einen Bachelor-/Masterabschluss im Bereich der Agrar-, Ernährungs-,

Umwelt- oder Gartenbauwissenschaften.

· Sie sind eine engagierte, selbstständig arbeitende Persönlichkeit.

· Sie bringen Durchsetzungsfähigkeit, Verhandlungsgeschick und Kommunikationsstärke

mit.

· Sie überzeugen durch ein hohes Maß an Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit

und Flexibilität.

· Sie verfügen über eine ausgeprägte Online-Affinität und einen versierten Umgang im

Web und Social Media.

Die Stelle ist zunächst befristet auf 3 Jahre.

Es erwartet Sie eine interessante, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Position mit hoher Eigenverantwortung und vielen Gestaltungsmöglichkeiten und eine angemessene Honorierung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung (bevorzugt per E-Mail an kubtasch@vdl.de) mit aussagekräftigen Unterlagen bis spätestens 30. Dezember 2016

an folgende Adresse:

VDL Bundesverband

Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt e.V.

Markus Ebel-Waldmann

Präsident

Claire-Waldoff-Str. 7

10117 Berlin

Für nähere Auskünfte steht Ihnen Bundesgeschäftsführerin Dr. Astrid Kubatsch unter der

Telefonnummer 030/31904-585 oder per E-Mail kubatsch@vdl.de zur Verfügung.