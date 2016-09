Der Verband der Deutschen Agrarjournalisten schreibt in 2016 wieder den Journalisten-Wettbewerb „Grüne Reportage” aus. Teilnehmen dürfen alle deutschsprachigen Agrar –

journalisten, insgesamt werden sechs Preise ausgeschrieben – drei davon an Volontäre. Die Preise werden von der Dr. Bernard Krone-Stiftung gesponsert.

Die „Grüne Reportage” wird für Professionals und Volontäre in jeweils drei Kategorien ausgeschrieben.

Mehr dazu finden Sie im Flyer